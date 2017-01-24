TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'NDEN İLAÇ YOKLUĞU AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği(TEKB), son günlerde eczanelerde bulunamayan ilaçlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda TEKB'nin yaptığı araştırmaya göre eczanelerde bulunamayan ilaç miktarının yüzde 20'lere kadar yükseldiği basında yer alan haberle rakamın yüzde 14-12 seviyelerine kadar düştüğü ifade edildi.

TEKB'nin Yenibosna'daki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turunç açıklamalarda bulundu. Turunç, “Önemli bir oranda ilaç eczanelerde bulunmamakta, tespitlerimize göre bu oran ilaç piyasasının yüzde 20'si idi. Medyamızın bu konuya olan duyarlılığı ile bu eksiklikler git gide azalarak yüzde 14-12 seviyesine inmiş durumda. Bu yeterli değil. Bu oranların hızla çok daha aşağıya düşmesi gerekiyor" dedi.



İLAÇ NEDEN YOK?

Mustafa Turunç, “İlaç Dağıtım Alanının önemli bir aktörü olan Eczacı Kooperatiflerimiz, üretimden son kullanıcıya kadar giden süreci takip eden ve bu alandaki paydaşlarımızla ilgili tarafsız analizler yapabilen kurumlarız. Kamuoyunda '20 Şubat 2017 de yürürlüğe girecek yüzde 10.65'lik fiyat artışı nedeni ile ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır' söylemlerini yok saymamakla birlikte, bu olguyla beraber başka nedenlerle de ilaç yokluklarının tetiklendiğini objektif ve adaletli bir yaklaşımla ifade etmek zorundayız. Bunun nedenlerine bakıldığında; sanayinin olası kar beklentilerinin dışında, üretim pozisyonlarında sıkıntıların oluşması, İstanbul ve yurdun genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilaç sevkiyatında aksamalar yaşanması ilaç yokluğunun nedenleri arasında sayılabilir" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Turunç, “TEKB olarak yaşanılan ilaç sıkıntısının tek bir nedene bağlamasının da çok adaletli bir yaklaşım olmadığını belirtmek isteriz. Şayet ilaç yokluğunun nedeni stok yaparak veya kısıtlı ürün sunarak bir kar beklentisi içinde olan ilaç firmaları var ise, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun devreye girerek, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra yasal takibata geçmesi gerekir. Eczacı Kooperatiflerinin merkez ve şubelerindeki depolarında sıkıntısı çekilen hiçbir ürün stoklarda bulunmamakta ve gelen ilaçlar anında talep eden ortaklarımıza homojen ve ivedi bir şekilde dağıtılmaktadır. Ancak bu tespit, bizlerin beyanlarıyla da kalmamalı ve sağlık otoritesi tarafından da kanıtlanmalıdır. Buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz Eczacı Kooperatiflerimizin depoları, stoklarımız, faturalarımız ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendilerine vermeye yükümlüyüz ve hazırız" şeklinde konuştu.

“HALK SAĞLIĞINA OLAN SORUMLULUĞUMUZU EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Mustafa Turunç, “Yaşanılan ilaç yoksunluğunun ne nedeni, ne de sorumlusu değiliz. Sonuç olarak, ilaç yokluğu ve yaşanılan sağlık sorunundan gerekli dersler çıkarılarak var olan krizin bir kez daha yaşanmaması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilaç endüstrisi ve dağıtım kanalları da görev ve sorumlulukları çerçevesinde sorunun krize dönüşmemesi için her türlü duyarlılık ve çabanın içinde olmalıdırlar. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak, üyemiz olan eczacı kooperatiflerimizin yaşanılan ilaç yoksunluğunun ne nedeni, nede sorumlusudur. Eczacı Kooperatifleri dün, bugün olduğu gibi yarınlarda da meslektaşlarımızın ve halkımızın yanında olacak ve halk sağlığına olan sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz" dedi.

İLAÇLARIN ÇOĞUNLUĞU BULUNUYOR

Eczaneye giden vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise ilaçlarını ilk girdikleri eczaneden alabildiklerini belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise ilaç aramak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Turunç'un açıklamaları

- Ecza deposundan görüntüler

- Eczanelerden görüntü

- Vatandaşlarla röportaj

- Detaylar