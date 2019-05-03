TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, avukatları, CHP ve HDP’li bazı milletvekilleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Sanıkların tamamı son sözlerinde, suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.
11 SANIK DA CEZA ALDI
Mahkeme kararında, 11 sanığın TSK’nın Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 24 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması ve 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediklerini belirterek, her sanığa 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıklardan Hande Arpat’a, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Savcının, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da cezalandırılmasını istediği sanık Şeyhmus Gökalp ise bu suçtan beraat etti.