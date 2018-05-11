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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4448 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada sınır güvenliği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar 4 bin 448 teröristin etkisiz hale getirildiği,...

TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4448 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada sınır güvenliği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar 4 bin 448 teröristin etkisiz hale getirildiği, 54 askerimizin ise şehit olduğu belirtildi.

PKK/KCK/PYD- YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan operasyonlar kapsamında biri lider kadroda olmak üzere toplam 8 adet teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Son 5 gün içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 7 bin 127 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İcra edilen operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiş, 14 adet EYP ve 8 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş, .bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7.127 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 2 bin 110 litre kaçak akaryakıt, 6.3 kg uyuşturucu, 17 bin 100 paket kaçak sigara ve 2 büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir.”

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez- Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ile 2 bin 15 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, “ Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır” denildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 448 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.”

ANKARA ()

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