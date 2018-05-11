TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 150'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; 211’i muvazzaf 300 şüpheli asker hakkında FETÖ üyeliğinden gözaltı kararı verildi.
Gözaltı listesinde bulunanlardan 150’sinin yakalandığı 150 isim için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ayrıntılar gelecek....
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; 211’i muvazzaf 300 şüpheli asker hakkında FETÖ üyeliğinden gözaltı kararı verildi.
Gözaltı listesinde bulunanlardan 150’sinin yakalandığı 150 isim için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ayrıntılar gelecek....