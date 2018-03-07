Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist unsurlara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'e bağlı Maçale Köyü de terörist gruplardan temizlendi.
TSK, MAÇALE KÖYÜ'NÜ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist unsurlara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'e bağlı Maçale Köyü de terörist gruplardan temizlendi. Haber: Gaziantep ()
07 Mart 2018 Çarşamba 22:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.