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TSK: Kuzey Irak’ta 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (TSK) Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki askerin şehit olduğunu,...

TSK: Kuzey Irak’ta 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (TSK) Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

TSK açıklamasında şunları kaydetti: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." 

 

ANKARA, ()

 

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