TSK, Kuzey Irak'ta mühimmat deposunu böyle vurdu

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunu imha etti. O anlar ise TSK tarafından paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
VURULMA ANI
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunu imha etti. O anlar ise TSK tarafından paylaşıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------- VURULMA...
18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:15
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunu imha etti. O anlar ise TSK tarafından paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
VURULMA ANI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:28
|05:40
|13:22
|17:20
|20:41
|22:35