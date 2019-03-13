TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.