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TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından...

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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