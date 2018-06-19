TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini; 26 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir."