TSK: Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli'de üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ANKARA...

07 Haziran 2018 Perşembe 16:59