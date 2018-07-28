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TSK: Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi 

TSK tarafından yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında, yapılan bilgilendirmede, "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası,...

TSK: Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi 

TSK tarafından yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında, yapılan bilgilendirmede, "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir" denildi. 

TSK yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında,  27 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gaziantep/Şahinbey’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.
Hakkâri/Merkez kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. 
Siirt/Pervari’de devam eden operasyonda üç adet ve Diyarbakır/Hani’de yol kontrolünde bir adet olmak üzere toplam dört adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
Hakkâri/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bingöl/Yayladere’de icra edilen operasyonda tespit edilen iki adet sığınak içerisinde; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet fişeği, iki adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Şırnak/Silopi’de, icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette   sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. 
Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir." 


ANKARA ()  

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