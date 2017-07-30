Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

TSK'dan Suriye sınırdaki dayak görüntülerine ilişkin açıklama

GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı. 4 kişinin tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği...

TSK'dan Suriye sınırdaki dayak görüntülerine ilişkin açıklama

GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
4 kişinin tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, ilgili personelin gözaltına alınıp idari ve adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Sosyal medyada paylaşılan olay anı

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314