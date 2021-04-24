TSK'dan Metine bölgesinde kara ve havadan operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ı kuzeyinde Barzani'nin Kurdistan bölgesin Metina'da havadan ve karadan yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya bölgeyi dar etti. İlk gelen bilgilere göre 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Gece yapılan operasyonda Metina PKK'ya mezar oldu, 25 civarı terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor.

Bölgedeki operasyonda; F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, SİHA'lar, Komando birlikleri görev yapıyor.

Kara harekatının da başlandığı öğrenilen operasyonda terör örgütü PKK'nın havadan gözetim altına alanırak temizlenmesine devam edildiği öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi toprakları içerisinde bulunan Metina bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyon başlattığı belirtildi.

PKK'ye yakın haber sitelerinin habere göre, Metina’ya bağlı Zendura alanına bağlı Derarê, Koordine ve Stuna bölgelerine helikopterle indirme yapan TSK, karadan operasyon başlattı.

Savaş uçaklarının Metina’nın Zendura'yı bombalamasının ardından bölgenin yoğun bir şekilde Kobra tipi helikopterlerle bombalandığı belirtildi.

Haberde, bölgedeki sınır karakollarından da bölgeye yoğun bir şekilde havan ve obüs ile atışlar yapıldığı ifade edildi.

TSK'ya ait SİHA ve İHA’lar bölgede uçuşlar gerçekleştiriyor. Bazı kaynaklar Türkiye'nin operasyonla ilgili Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği bilgisini geçti.