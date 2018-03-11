TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir.
TSK'dan Kuzey Irak operasyonu: 18 hedef vuruldu
TSK: Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir.
11 Mart 2018 Pazar 11:19
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