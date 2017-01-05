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- TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI: 44 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

  Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla...

- TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI: 44 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

 

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 44 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 49 rütbeli asker, dün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 44'ü hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 3'ü adli kontrol tedbiri olmak üzere 5 asker serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 231'E YÜKSELDİ

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 187 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 231'e ulaştı. 11 askerde serbest bırakılmıştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, grup grup adliyeye sevk ediliyor.

 

 

 

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