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TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI : 26 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

  Haber: Ümit TÜRK / İstanbul, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen...

TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI : 26 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul,

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 28 rütbeli asker dün tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 2 asker ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 187'E YÜKSELDİ

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 161 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 187'ye ulaştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, peyder pey adliyeye sevk ediliyor.

 

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