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TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde konser
12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali’nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA ()
GÜNDEM 03.09.2019, 15:17
12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali’nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.
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|5
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|4
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|3
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|7
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|5
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|5
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|3
|4
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|3
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|3
|2
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|1
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|1
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|3
|0