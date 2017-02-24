: TSK : El Bab'ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/Mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri bugün El Bab'Ida terör örgütü IŞİD'in bombalı araçla yaptığı hain saldırı sırasında 2 askerimiz şehit olduğunu, 3 askerimizin yaralandığını açıkladı.
24 Şubat 2017 Cuma 14:05
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