TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:" Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır."