Trump: ABD, Venezuela halkının yanında

ABD () – Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donlad Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela’da darbe girişimine destek mesajı yayınladı.

Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği andan bu yana sürekli destek açıklamaları yapan Trump, ülkedeki darbe girişimi karşısında bir kez daha Guaido ve destekçileri lehine mesaj paylaştı.

Trump sosyal medya hesabından, “Venezuela’daki gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela halkı ve özgürlüklerinin yanında!” mesajını yayınladı.