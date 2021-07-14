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TRT'de Yönetim atamaları Sosyal Medya'da patladı; Hilal Kaplan FETÖ paylaşımları
TRT Yönetim Kurulu'nda yapılan atamalar ve atanan isimlerle ilgili değerlendirmeler Sosyal Medya'da gündem oldu. Özellikle Hilal Kaplan'ın FETÖ ile ilgili geçmiş mesajları takipçilerin ilgi odağı oldu.
GÜNDEM 14.07.2021, 14:04 14.07.2021, 14:41 Murat Aydın
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TRT Yönetim Kurulu'nda yapılan atamalar ve atanan isimlerle ilgili değerlendirmeler Sosyal Medya'da gündem oldu. Özellikle Hilal Kaplan'ın FETÖ ile ilgili geçmiş mesajları takipçilerin ilgi odağı oldu. Yeni Yönetim Kurulu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile Sabah yazarı Hilal Kaplan da girdi.
CHP'li Engin Özkoç, Hilal Kaplan TRT yönetimine atanmış. Okluk'ta yazlık saray yapılmasını canla başla savunmasından anlamıydık" dedi.
Hillal Kaplan'ın geçmişte PKK Terör Örgütü ve FETÖ ile ilgili yaptığı sosyal medya açıklamaları da paylaşımlarda yer aldı. Bu kişinin TRT Yönetimine atanması eleştirilere neden oldu.
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