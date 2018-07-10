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Tren kazasının yaşandığı bölgede raylar yenileniyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının ardından olay yerinde rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırıma çalışmaları sürüyor. Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini...

Tren kazasının yaşandığı bölgede raylar yenileniyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının ardından olay yerinde rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırıma çalışmaları sürüyor.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin, önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında  24 kişi öldü, 318 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde vagonları kaldırma, rayları yenileme çalışmaları sürüyor. Kazaya neden olan, dere üzerindeki menfez tamamen kapatıldı.  

Devlet Demiryolları ekipleri, kaza bölgesini ikiye ayırarak, vinçlerin yardımıyla yeni raylar ve travers taşlar döşüyor. Raylardaki çalışmaların gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. Devrilen 5 vagon olay yerinde rayların alındıkları kenarlarında duruyor. Yetkililer, rayların çalışmasının bitmesinin ardından vagonların bölünerek parça, parça taşınacağını belirtti.

İNCELEME YAPTILAR
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, kazanın ardından "Öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi şubesinden bir ekip kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinin havadan görüntüleri
- Çalışmaların havadan görüntüleri
- Olay yerinden görüntüler
- Vagonların görüntüsü
- Tren yolundaki çalışmalar
- Vagondan görüntüler
- Muhabir anonsu
- Jeoloji mühendislerinin inceleme yapması
- Jeoloji mühendisinin dereden çıkması
- Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜLER "TEKİRDAĞ Kazasının yaşandığı alanda vagonların kaldırılması için çalışmalar sürüyor" BAŞLIĞI İLE 2 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ

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