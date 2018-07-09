TREN KAZASINDA ÖLEN SERHAT ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Serhat Şahin, düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in aynı zamanda öğretmenliğini de yapmış olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesi, kazadan yaralı olarak kurtulan annesi Fatma ve ablası Selen Şahin uzun süre tabut başında gözyaşı döktü.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Medine Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene Serhat Şahin'in babası Hüseyin, annesi Fatma ve ablası Selen Şahin'in yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Tören öncesi kazadan yaralı olarak kurtulan annesi Fatma ve ablası Selen Şahin uzun süre tabut başında gözyaşı döktü. Anne Fatma Şahin'in elindeki yara izleri dikkat çekti.

Serhat Şahin'in cenazesi aynı zamanda öğretmenliğini de yapmış olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına müteakip Yeni Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Anne ve ablasının tabut başında görüntüsü

-Namazın kılınması

-Tabutun taşınması

- Genel ve detaylar



