Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde etkili oldu, bazı evlerin çatıları uçtu.

Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı eksi 1, Edirne'de 1 dereceye düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde

ÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak limanından, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan arabalı feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.

Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının üçüncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip kırılmasına neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

Edirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı yaşanırken, Keşan ilçesinde ise kar etkili oldu. Keşan'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun ikinci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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ÇORLU

Devrilen tezgahlardan görüntü

Denize açılamayan balıkçı teknelerinden görüntü

Çorlu havaalanı tabelası

KEŞAN

Karda ilerleyen araçlar

Karda yürüyen yayalar

İlerlemekte güçlük çeken araçlar

Karla kaplı araçlar

Detaylar

ÇERKEZKÖY

Uçan çatıdan detaylar

Çatının hasar verdiği apartman

Yere düşen çatı parçaları

Alınan önlemler

Detaylar

EDİRNE

Soğuk ve fırtına

Soğuk havada caddede yürüyenler

Rüzgardan korunmaya çalışanlar

Hafif kar yağışı

Kentten detaylar

TEKİRDAĞ

Arabaların üzerindeki karlar

Denizde oluşan dalgalar

Limanda bekleyen feribotlar

Marinadaki balıkçı tekneleleri

Kar yağışı detaylar

Yürümekte zorlanan vatandaş

SARAY

Kar yağışı

İlçe merkezinden detaylar

Yolda kalan araçlar

Araçların başındakiler

Kar yağışı ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()-

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