Trakya'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından, Edirne ile Keşan ilçesinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın karardığı Edirne'de, saat 15.30'dan itibaren sağanak başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar iş yerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur yağışı

-Şemsiyelerle yürüyenler

-Fırtına çıkması

-Kaçışan vatandaşlar

-Esnafların eşyalarını taşıması

-Suyla kaplı caddeler

-Araçların suda ilerlemesi

-Kentten yağıştan detaylar

-Şemsiyeleri uçanlar

-Yürümekte zorlananlar

-Detaylar

-Keşan sahilindeki fırtına

-Denizdeki dalgalar

-Kararan bulutlar

-Fırtınadan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()

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