Trafikte ölümüne kavga kamerada

Ankara'da, bir otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, yolda seyir halindeyken birbirleriyle tartıştı. Kamyon sürücüsü, seyir halindeyken otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı, ikisi de araçlarını durdurduklarında ise kamyon sürücüsü diğer sürücüye bıçak çekti. O anlar arkalarından gelen bir otomobilden saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ÜZERİNE DİREKSİYON KIRDI

Olay, Ayaş Yolu Organize Sanayi Bölgesi istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yolda seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyon sürücüsü yan şeritte seyreden otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirerek olası bir kazadan kurtuldu. Bir süre sonra iki sürücü araçlarını durdurdu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kamyon sürücüsü, aracından inip koşarak otomobilin yanına geldi. Kamyon sürücüsü, elinde tuttuğu bıçağı otomobildeki sürücüye doğru salladı.Otomobil sürücüsünün bu sırada aracın içinde kendini yana attığı görüldü. Bir süre sonra aracına dönen kamyon sürücüsünün yanına bu sefer otomobildeki kişiler geldi. Kamyondaki sürücü ile otomobilden inip gelenler arasında burada da tartışma yaşandı. O anlar arkalarından gelen bir otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda seyir halindeki otomobil ile kamyon

-Kamyon sürücüsünün otomobile doğru direksiyon kırması

-Otomobil sürücüsünün aracını yan şeride kaçırması

-Her ikisinin araçlarını durdurması

-Kamyon sürücüsünün aracından inerek koşup otomobilin yanına gitmesi

-Kamyon sürücüsünün otomobildeki sürücüye doğru bıçak sallaması

-Otomobil sürücüsünün araç içinde yana doğru kaçması

-Kamyon sürücüsünün aracına dönmesi

-Otomobildekilerin kamyonun yanına gelerek sürücüsü ile tartışması

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(GÖRÜNTÜLER ''23.02.2019 - Haber Kodu : 190223030'' KODUYLA İSTANBUL'DAN GEÇİLDİ)

Haber: Alper KORKMAZ /