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TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Şule Atakır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Boğaziçi Üniversitesi...

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL
Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Şule Atakır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Şule Atakır, dün gezmek için gittiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde içinde bulunduğu otobüs ve TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Atakır için bugün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakır'ın ailesi, üniversiteden sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Atakır'ın doktor olan anne ve babasının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kardeşleri, Elif ve Mustafa ise bir an olsun ablalarının naaşının başından ayrılmadı. Bu sırada baba Kadir Atakır ve Anne Aylin Atakır, avluda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde son helalliğin alınmasının ardından Zeynep Şule Atakır, Eyüp mezarlığında toprağa verildi.


Görüntü dökümü
- Ailenin taziyeleri kabulü
-Kardeşlerin tabut başındaki bekleyişi
-Sevenlerin dua etmesi
-Cemaatın saf tutması
-Naaşın omuzda taşınması
 

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