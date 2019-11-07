Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

TRABZON’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01:00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek yönde durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri detayları

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Polisin incelemesi

HABER: Selçuk BAŞAR/TRABZON,()