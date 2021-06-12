Trabzon Dernekleri Federasyonu’ndan Ankara çıkarması!

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a destek ziyaretinde bulundu.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler sırasında ilk adres geçtiğimiz ay Ticaret Bakanlığı görevine başlayan Mehmet Muş oldu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Trabzon Dernekleri Federasyonu adına Başkan İsmail Şatıroğlu, Bakan Muş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, desteklerini iletti.

Ankara'daki bu yoğun gündemde Şatıroğlu ve beraberindeki heyetin ikinci durağı İçişleri Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüşen Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teröre ve çetelere karşı yürütülen başarılı mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Soylu’ya desteklerini iletti. Başkan Şatıroğlu, ülkemizin ve milletimizin huzuru adına canla başla mücadele eden Bakan Soylu’nun her zaman yanında olduklarını ifade etti.