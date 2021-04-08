Trabzon'a Şehit ateşi düştü

Konya’da Eğitim Uçuşu Yapan Hava Kuvvetlerimize Ait NF-5 Uçağı Kaza Kırıma Uğradı, 1 Kahraman Pilotumuz Şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı kazanın ardından açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın Kahraman Pilotu şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Konya'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra, üs yakınında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in (38) acı haberi memleketi Trabzon’a ulaştı.

İzmir’den 1 yıl önce Konya’ya tayin olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in acı haberi memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Şehidin annesi Nuray Gençcelep’in 10 gün önce özlediği oğlunu görmek için Konya’ya gittiği öğrenildi. Acı haberi alan baba Mehmet Gençcelep de Konya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Şehidin Türk bayrağı asılan evine komşuları da taziye için geldi. Haberi alarak fenalaşan şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

'ŞİMDİ TRABZON'UN GURURUSUN'

Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, yarın Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.