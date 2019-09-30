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TOZ MASKELİ HIRSIZLAR OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP ÇANTAYI ÇALDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay bugün öğleden sonra, Darıca...

GÜNDEM 30.09.2019, 19:12
TOZ MASKELİ HIRSIZLAR OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP ÇANTAYI ÇALDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi, park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı aldı, ardından da geldikleri cipe binerek kaçtı.

Bu sırada yakındaki bir kişi, toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan kişiye haber verdi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 TL olduğunu söyledi.

Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cipin park edilmesi
Araçtan inen toz maskeli 2 kişinin otomobilin yanına gelmesi
Camı kırmaları ve çantayı çalmaları

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()
 

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