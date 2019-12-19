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TORUNU UYUŞTURUCU SATICILARI TARAFINDAN ALIKONULAN BABAANNE KONUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Pendik'te ortadan kaybolan torununun 3 gün boyunca uyuşturucu satıcılarının evinde alıkonulduğunu öğrenen babaanne polise haber verdi. Uyuşturucu satıcısının evine operasyon düzenleyen...

GÜNDEM 19.12.2019, 16:09
TORUNU UYUŞTURUCU SATICILARI TARAFINDAN ALIKONULAN BABAANNE KONUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Pendik'te ortadan kaybolan torununun 3 gün boyunca uyuşturucu satıcılarının evinde alıkonulduğunu öğrenen babaanne polise haber verdi. Uyuşturucu satıcısının evine operasyon düzenleyen ekipler, küçük çocuğu kurtardı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi Yekte Sokak'ta bulunan bir evde, annesi ve babası ayrı 3 torunuyla birlikte yaşayan karı koca, torunları H.D 'nin (11), ortadan kaybolmasının üzerine polise başvurdu. Torunu H.D'nin mahallede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Erdal K.'nın evinde alıkonulduğundan şüphelenen Aygül D., Erdal K.'nın evine gitti. Her defasında torunlarının orada olmadığının söylenmesi üzerine kapıda nöbet tutmaya başlayan Aygül D., torununu evin camından bakarken görmesi üzerine eşiyle birlikte tekrar polise gitti. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel bir ekip Erdal K.'nın Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan evini takibe aldı. 11 yaşındaki H.D'nin evde olup olmadığını anlamaya çalışan ekipler eve 11 kişinin girdiğini görmeleri üzerine operasyon için düğmeye bastı. Eve giren ekipler evde 11 yaşındaki H.D'yi buldu ve babaannesine teslim etti. Operasyon sırasında evde bulunan ve şüphelinin yeğeni olduğu iddia edilen 4 yaşındaki kız çocuğu da çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Erdal K. ve eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve temin ettikleri uyuşturucu maddeyi hem kullandıkları hem de sattıkları belirlendi.

"ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM BEN"
Aygül D., “Torunum H.D, 5 günden beri evinden uzaklaştı. İki hafta öncesinde ortadan kaybolunca aradık sağı solu saat 10 oldu, 11 oldu gelmedi. Komşuların evine gittim baktım acaba orada mı diye. Komşumun bir tanesi torunumun Erdal'ın evinde olduğunu söyledi. Adam da uyuşturucu satıyor. Sağlıklı biri değil, raporlu yüzde 50, 60 engeli var. Bu adam çocukları eve çekmiş. Benim torunum da oradaymış. Kapısını 2-3 kere gittim. Bana söylemedi, 'Torunun burada' demedi. Bana dedi ki, 'Torununa ben 40 lira para verdim, Zonguldak'a annesinin yanına gitti.' Ben de 'Çocuğa neden para verip Zonguldak'a gönderdin, kimliği evde. Yalan söylüyorsun çocuğu bana teslim et ' dedim. Bana yok dedi, ben de evinin karşısına geçtim evi gözlemeye başladım. Camın önüne çocuklar gelip gelip gidiyordu. Torunumun olduğundan emin olamıyordum. Sonra koşarak karakola gittim. Şikayette bulundum. Saat 2-3 civarıydı. Torunum perdenin altından bakarken torunumu gördüm. Perdenin altından beni gözetliyordu, evin önünde olup olmadığıma bakıyordu. O anda ben eşime telefon ettim, 'Ali çabuk gel buraya. Çocuk burada, tespit ettim. Gel bunu alalım.' dedim. Ölümü göze aldım ben, hiçbir şeyi gözüm görmüyordu. Tek derdim çocuğu almaktı oradan" dedi. 

"TORUNUMU AKŞAM OLDU MU SOKAĞA SALIYORMUŞ"
Aygül D. konuşmasına “Torunumu kendi oğluyla beraber eline paket verip gönderiyormuş. Kendi oğlu bunu da götürüyormuş. Torunum elinde 5 lira, 10 lira para veriyormuş aydan aya eline. Akşam oldu mu bunları sokağa salıyormuş. Ona buna mal dağıttırmaya. Ne mal dağıttırıyorsa bilmiyorum. Eline ufak paket veriyormuş bunların. Kendi emniyette anlattı hep bunları. Hepsinin adını biliyor torunum ben bilmiyorum" şeklinde devam etti.

Şikayetçi olduğunu belirten Aygül D. "Ölene kadar şikayetçiyim. Bunların evine baskın oldu. Evde Erdal K.'yı, karısını oğlunu aldılar. Adli kontrol şartıyla Erdal K.'yı bıraktılar. Devletin bu işin peşini bırakmasını istemiyorum.  Çocuklarımızın geleceği tehlikede. Çocuklarımız okula gidemiyor sokaklardan geçip korkuyorlar. Okuldan geri gelemiyorlar. Bütün mahalleli kan ağlıyor bunların yüzünden. Okula biz gidiyoruz çocuklarımızı alıyoruz. Korkuyoruz. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum bu adamı serbest bırakmasınlar" dedi.

"TEHDİT ETTİLER KORKUTTULAR"
11 yaşındaki H.D ise, "M.K ile giderken babası uyuşturucu veriyordu. Ben de bilmiyordum satıyordum. Sabahtan akşama kadar evde tuttu beni. Akşam da yine satıyordum. Bana 10 lira falan veriyorlardı. 3 gün orada kaldım. Tehdit ettiler korkuttular eve gidersen diye. Onun için gelmedim eve. Annemgil de Erdal K.'nın evinden aldı beni" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Aygül D. İle röp
-H.D ile röp
-Aygül D.'nin evi
-Muhabir anons
-Genel ve detay
 

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