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Torbalı'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyüp, üretim bölümene de sıçradı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken, kontrol altına alınan yangına müdahale...

Torbalı'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyüp, üretim bölümene de sıçradı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken, kontrol altına alınan yangına müdahale halen sürüyor.

Torbalı'nın Ortaköy Mahallesi Karakuyu Mevkisi'ndeki, otomotiv, mobilya, inşaat ve beyaz eşya sektörüne yönelik keçe ve elyaf üreten bir tekstil fabrikasında (Punteks Tekstil Makine ve Sanayi A.Ş.) bugün saat 02.00 sıralarında, depo bölümünde yangın çıktı. Tekstil atıklarını elyaf keçeye dönüştüren fabrikanın deposundaki yangın, içerideki tekstil malzemelerinin alev almasıyla kısa süre büyüdü. Alevleri farkeden fabrikanın güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine İzmir ve ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Alevler üretim bölümüne de sıçrarken, itfaiye ekipleri 10 ayrı noktadan su sıkarak yangına müdahalede bulundu. Alevler 8 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin de araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan fabrikadan görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfüaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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