TOPRAK YÜKLÜ KAMYON YAN YATTI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL

Sultangazi'de toprak yüklü kamyon, damperi kaldırılırken yan yattı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Habibler Taşocağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre toprak yüklü kamyon, damperi kaldırıldığı sırada yağmur nedeniyle yumuşayıp gevşeyen zeminde yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Kamyonun damperinde bulunan toprak ise kepçe yardımıyla boşaltıldı.

Görüntü Dökümü:

-Devrilen kamyon

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

