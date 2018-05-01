TOPLANMALARIN BAŞLADIĞI MALTEPE MİTİNG ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
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Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------ -Alanın havadan görüntüleri ...
01 Mayıs 2018 Salı 10:39
Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
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