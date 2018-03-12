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TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI; SEFERLER YAPILAMIYOR (2)

Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor. Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde...

TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI; SEFERLER YAPILAMIYOR (2)

Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul
Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.
Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı'nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bildirilmesi üzerine olay yerine İEET'nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirlerken onarım çalışmalarını sürdürüyor. 
Kaza nedeniyle seferler çift taraflı olarak yapılamıyor. Duraklardaki tramvay yolcuları, İEET tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsisi edilen otobüslere bindiriliyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.

İETT'den AÇIKLAMA...
İETT'den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Raydan çıkan tramvay
-Oluşan kalabalık
-Ekiplerin çalışmaları
-Otobüslere binen yolcular
-Trafikten detay


 

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