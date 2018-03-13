TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI(ek bilgi ve görüntüyle)

-Onarım çalışmaları tamamlandı, seferler saat 06.00'da başladı.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı.

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı'nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bildirilmesi üzerine olay yerine İEET'nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirlerken onarım çalışmaları başaldı.

SEFERLER 06.00'DA BAŞLADI

Kaza nedeniyle seferler çift taraflı olarak yapılamadı. Duraklardaki tramvay yolcuları, İEET tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsisi edilen otobüslere bindirildi. Onarım çalışmaları gece saatlerinde tamamalanırken seferlerin sabahleyin saat 06.00'da başladı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.

İETT'den AÇIKLAMA...

İETT'den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Raydan çıkan tramvay

-Oluşan kalabalık

-Ekiplerin çalışmaları

-Otobüslere binen yolcular

-Trafikten detay

(EK GÖRÜNTÜ)

-Başlayan tramvay seferleri

-Tramvayın durağa gelişi

-Bekleyen yolcular

-İnen ve binen yolcular

-Genel ve detaylar

12.03.2018 - 21.38 Haber Kodu : 180312189

12.03.2018 - 22.04 Haber Kodu : 180312193

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