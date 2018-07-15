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TOPKAPI'DA OKULDA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera  Murat SOLAK - Taner YENER  İstanbul Fatih'te özel bir okulun bahçesinde bulunan oyun park alanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boş olan okuldaki yangını...

TOPKAPI'DA OKULDA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera  Murat SOLAK - Taner YENER  İstanbul
Fatih'te özel bir okulun bahçesinde bulunan oyun park alanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boş olan okuldaki yangını büyümeden kontrol altına alırken, bina ve bahçesinde maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 14.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokak'ta bulunan özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul bahçesinde bulunan oyun parkında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını binaya sıçramadan kontrol altına aldı.  Dumanları görüp durumu itfaiyeye bildiren mahalle sakini Coşkun Pişkiner,  Yan tarafta oturuyorduk. Yangın başlayınca itfaiyeye haber verdik. Neden çıktığını bilmiyorum. Makine dairesi diyorlar. Çocuk parkının yanında makine dairesi varmış. Allah'tan okullar tatildi dedi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Yanan okul parkından görüntü
-İtfaiye ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar
 

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