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TOPKAPI ALT GEÇİTTE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL () Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit'te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı-Zeytinburnu seferi yapan yolcu minibüsü...

TOPKAPI ALT GEÇİTTE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL ()
Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit'te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı-Zeytinburnu seferi yapan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada  kamyonette bulunan 3 kişi ve yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralılardan görüntü 
-Ambulanslardan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Tünelden ve trafikten görüntü
-Diğer detaylar 

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