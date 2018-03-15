TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (1)

Haber: Alper KORKMAZ - ersan SAN - İSTANBUL
Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılor olduğu belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber: Alper KORKMAZ - ersan SAN - İSTANBUL Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılor olduğu belirtiliyor. Görüntü Dökümü: ------- -Olay yerinden görüntüler
15 Mart 2018 Perşembe 11:47
Haber: Alper KORKMAZ - ersan SAN - İSTANBUL
Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılor olduğu belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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