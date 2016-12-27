TOMA SÜRÜCÜSÜ POLİS 6 YIL HAPİS CEZASININ İSTENDİĞİ DAVADA HAKİM KAŞISINA ÇIKTI

Hayati KILIÇ / İstanbul

Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olan edilen polis memuru Abdurrahman O. "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 9 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan polis memuru Abdurahman O. hazır bulundu. Duruşmaya, maktül Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş avukatı ile birlikte katıldı.

"TOMA'NIN GÖRÜŞ AÇISI ÇOK DARDIR. KAZA MEYDANA GELMİŞTİR. BENİM KUSURUM YOK"

Abdurrahman O. yazılı savunma yaptı. Yazılı savunmasını tekrar eden polis memuru "1 Mayıs 2016'da toplumsal olaylar nedeniyle Taksim'de kunuşlandık. Görev yerinin değişiklik talimatı alınca hızla acilen belirtiler yere geçmek istediğimde kavşaktan dönerken, yaya yolundan geçmeyen maktülü fark edemedim. Zaten TOMA'nın görüş açısı çok dardır. Kaza meydana gelmiştir. Benim kusurum yok" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN MAVUŞ'UN OĞLU : SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Şikayetçi Serdar Mavuş ifadesinde "Ölen Nail Mavuş benim babamdır. Ben kazayı görmedim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş(28) şikayetçi, polis memuru Abdurrahman O.(24) şüpheli olarak yer alıyor.

"YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Polis memurunun görevi nedeniyle olay yerinde bulunduğu belirtilen iddianamede, “Olay tarihinin 1 Mayıs olması nedeniyle toplumsal olaylara müdahale etmek üzere üstlerinin emirleri doğrultusunda bir yerden bir yere geçmekte olan şüphelinin idaresindeki, Toplumsal Müdahale Aracının (TOMA) Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bulvarı üzerindeki kavşakta Nail Mavuş isimli yayaya çarparak ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Mavuş'un cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucunda, kemiklerinin kırıldığı, beyin kanaması, iç ve dış kanama geçirerek öldüğünün tespit edildiği anlatılan iddianamede, polis memuru Abdurrahman O.'nun kazada kusurlu bulunduğu kaydedildi.

YAYANIN KURAL İHLALİ YAPARAK KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede maktul Mavuş'un ise "taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunun yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları yanında herhangi bir yerden geçmek yasaktır" kuralını ihlal ederek kazanın oluşumunda kusurlu olduğu belirtiliyor.

Şüpheli polis memurunun kamu görevlisi olduğu ve atılı suçu görev sırasında işlediği kaydedilen iddianamede, “Atılı suçu görevi nedeniyle işlediğinin kabulü mümkün olmadığından soruşturma ve kovuşturma için izne başvurulmasının gerekli olmadığı" hatırlatılıyor.

Polis memuru Abdurrahman O. hakkında “taksirle ölüme neden olmaö suçundan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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