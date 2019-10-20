TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi. Fırat'ın...
Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.
Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit Fındık'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyündeki babaevine ulaştı. Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Sefa Fındık'ın şehadet haberi, aileye Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve köy sokaklarına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesinin, akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın köyde düzenlenen tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-Köyden görüntüler
-Şehidin evinden görüntüler
-Yakınlarının üzüntüsü
-Bayrak asılması
-Şehidin fotosu
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT, (Tokat), ()
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