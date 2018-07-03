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TİŞÖRT KOLİLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

  Haber: İstanbul İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı’da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde 99,5 kilo eroin ele geçirdi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu...

TİŞÖRT KOLİLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI


 
Haber: İstanbul
İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı’da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde 99,5 kilo eroin ele geçirdi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Detaylı araştırma sonucunda bir şirkete ait ürünlerin İngiltere’ye ihraç edileceği ve işlemlerinin Muratbey Gümrük Müdürlüğünden yapılacağı belirlendi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra TIR'ların yanına getirilen narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama başlatıldı. Yapılan aramada kolilere köpeklerin aşırı tepki verdiği fark edildi. Bunun üzerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda kolilerin bir kısmının yan duvarlarına şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bulunan paketlerden alınan örnekler uyuşturucu test kitine yüklendiğinde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yapılan sayım ve tartım sonucunda 198 adet koliye gizlenmiş toplam 99,5 kilo eroin ele geçirildi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında piyasa değeri 20 milyon TL olan eroine ve değeri 10 milyon TL olan tişörte el konuldu. 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntüleri
-Köpekli aramlar
-Kolilerin açılması
-Kolilerin yan duvarlarının içine gizlenmiş eroinin bulunması
-Genel ve detaylar

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