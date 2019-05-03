TIR ÜST GEÇİDE ÇARPIP DEVRİLDİ: 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL
Bakırköy'de konteyner yüklü TIR, üst geçide çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Kaza, Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde yaşandı. Edirne istikametinde ilerleyen
34 GE 2306 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken yaralanan TIR sürücüsü Ömür Yumuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR'ı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Devrilen TIR
-Kaza yerinden görüntü
-Genel ve detaylar
03.05.2019 - 03.22 Haber Kodu : 190503013