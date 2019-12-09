TIR ile halk otobüsü çarpıştı (1)

İZMİT’te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.

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İZMİT (Kocaeli), ()-