 TİCARET BAKANLIĞI:  EKMEĞE YÜZDE 15 ZAM YAPILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Haber : Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam yapması üzerine yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU'NUN BİR YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şöyle denildi: "Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır"

"VALİLİK VE BELEDİYENİN UYGUN BULMASI ÜZERİNE YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR"

"Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir"

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için Bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili Federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler Bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"



