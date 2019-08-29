TİCARET BAKANI PEKCAN İHRACAT ANA PLANINI AÇIKLADI

*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

-"Türkiye'nin ihracatı 4 buçuk kat arttı. 2001 yılında Dünya ihracatından aldığımız pay binde 5.1 iken bugün binde 8.7'ye çıkmış bulunmaktadır. Küresel payımızı ihracat ana planı çerçevesinde hayata sokacağımız stratejilerle çok daha yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz."

-"İhracatta rotamızın pusulası küresel gerçekler, küresel dönüşüm ve küresel fırsatlardır"

-"Bizim asıl hedefimiz dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümleri ile yakinen takip ederek bunlara uyum göstermektir."

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı Toplantısı'nda "İhracat Ana Planı'nı açıkladı. Pekcan, "Türkiye'nin ihracatı 4 buçuk kat arttı. 2001 yılında Dünya ihracatından aldığımız pay binde 5.1 iken bugün binde 8.7'ye çıkmış bulunmaktadır. Küresel payımızı ihracat ana planı çerçevesinde hayata sokacağımız stratejilerle çok daha yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

"İhracat Ana Planı Toplantısı' Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve pek çok sektörden ihracatçılar katıldı. TİM başkanı İsmail Gülle'nin konuşmasının ardından Pekcan, "İhracat Ana Planı'nı açıkladı.



"GERÇEKÇİ HEDEFLERE ODAKLANDIK"

2018 yılında küresel ekonominin 85 trilyon hacmine ulaştığını ancak küresel ekonominin ve küresel ticaretin yavaşladığı bir dönemde olunduğunu vurgulayan Pekcan, "Birkaç ayda bir küresel ekonominin ve ihracatın büyümesine ilişkin veriler aşağı yönlü revize edilmektedir. Bizim en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği'nin büyümesi yüzde 1.3, İngiltere'nin büyümesi 1.3, en büyük ihracat yaptığımız ülke olan Almanya'nın büyümesi ise binde 4 olarak ön görülmektedir. Küresel ekonominin 2019-2023 döneminde büyümesinin ve ihracatının büyümesinin yüzde 3-4 bandında olması beklenmektedir. Küresel ekonomideki bu dalgalı durumu göz önüne alarak ana planımızı gerçekçi hedeflere odaklamak üzere yola çıktık. İhracatta rotamızın pusulası küresel gerçekler, küresel dönüşüm ve küresel fırsatlardır." dedi.

"TEKNOLOJİ ÇAĞI İLE RANDEVUMUZA GEÇ KALMAMALIYIZ"

Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya ihracatında bu kompozisyon değişikliğinde teknolojik gelişimin etkisi büyük. Dünyanın bu yeni gerçeğinden hareketle yine ihracat ana planında da politika tercihlerimizi daha çok verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme odaklı olarak yapmaya çalıştık. Günlük hayatımızda artık yapay zeka, otonom robotlar, blok zincir, nesnelerin interneti, büyük veri gibi kavramların hızla girdiğine şahit oluyoruz ama önümüzdeki 15 yılda üretim süreçlerinin kökten değişimine şahit olacağız. Türkiye küresel dil olan dijitalleşmeyi benimsemiş, yeni nesil serbest bölgeleriyle bilişimin ve yapay zeka teknolojisinin üretim ve ihracat adresinden biri olmuş, küresellikte üst sıralara yükselmiş bir ülke olarak 21. yüzyılda yüksek gelirli ülkeler arasına yükselecektir. Türkiye olarak dünya ekonomisini ve günlük yaşantımızı kökten değiştirecek bu büyük dönüşümü ülkemiz açısından fırsata dönüştürmek zorundayız. Dolayısıyla trendleri doğru okuyarak, büyüme, rekabet için inovasyon, argeye, dijitalleşmeye yönelik özgün politikalar geliştireceğiz. Değişim ihtiyacı kapımızı çalmaktadır. Keşkesiz, amasız ya da belkisiz bir vizyon ile hareket ederek hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir teknoloji çağı ile randevumuza geç kalmamak mecburiyetindeyiz başka şansımız yok."

"2002'DEN BERİ İLK KEZ CARİ İŞLEM FAZLASI VERDİK"

Pekcan, "Bildiğiniz gibi 2018 yılında ülkemizin gayri safi milli hasılası 784 milyar dolar. İhracatımızda rekor rakamla 168 milyar dolara ulaştı. 2019 yılının ilk 6 ayında, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 66.8 olan ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 85'lere ulaşmış durumdayız. Son 12 aylık dönemde dış ticaret açığındaki bir önceki aynı döneme göre yüzde 66.3 azalma ile 57.5 milyar dolarlık dış ticaret açığımızda azalma gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yine 2010-2018 yılında ihracatın büyümeye katkısı 1.9 puanken 2019'un ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 12.2 olarak gerçekleşmiştir. Yine Haziran ayı itibariyle 12 aylık dönemi incelediğimizde 2002 yılından beri ilk kez cari işlemler fazlası vermiş bulunmaktayız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATI 4 BUÇUK KAT ARTTI"

Pekcan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracatı artırma vizyonu ile Türkiye'nin ihracatı 4 buçuk kat arttı. 2001 yılında Dünya ihracatından aldığımız pay binde 5.1 iken bugün binde 8.7'ye çıkmış bulunmaktadır. Küresel payımızı ihracat ana planı çerçevesinde hayata sokacağımız stratejilerle çok daha yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Küresel ihracatımızı artırırken aynı zamanda yıllık yüzde 3 buçuk - 4 bandına sıkışmış olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da artırmayı hedefliyoruz. İhracat ana planımızda bütün bu çalışmalarımızı baz aldık. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma planı hedefimizde de ,ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme hedef alınmıştır. Bu kapsamda bizler de ihracat ana planı hazırlanırken 11. Kalkınma planı hedeflerimizi dikkate alarak 226. 6 milyar dolar ihracat hedefini dikkate aldık. Ancak, bizim asıl hedefimiz dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümleri ile yakinen takip ederek bunlara uyum göstermek ve bu rakamın çok daha üzerine çıkabilmektedir." şeklinde konuştu.

"DIŞ TİCARET MESLEK LİSELERİNDE GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Pekcan, "Bu kapsamda Türkiye Kadın ve Genç Girişimciler ağını kuruyoruz ve bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihracat akademisini kuruyoruz. Ve fikirleri olan ile imkanları olanları bir araya getirdiğimiz melek yatırımcı ağını kuruyoruz. Hali hazırda ihracat yapmayan firmalarımızı, mikro ihracattan başlayarak ihracatçı yapmak üzere bir hamle daha gerçekleştirdik. Bu hamlemiz ile il bazında çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 3 pilot il ile başladık, bu sene 16 daha sonra da 81 ile çıkartmayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracat ana planımız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile ortak bir çalışmamız var. "Dış Ticaret Meslek Liseleri" dış ticaret süreçlerinde etkili eleman ihtiyacımız var ve bunların eğitimlerini yine MEB ile beraber, TİM'in öncülüğünde yine bakanlığımız ve TİM'in katkılarıyla buralarda lisan eğitimi vereceğiz. Ama bu eğitim standart İngilizce, Almanca, Fransızcanın ötesinde hedef ülkelerde ihtiyacımız olan İspanyolca, Portekizce, Japonca, Çince, Rusça eğitimleri vereceğiz. Ve buralardan yetişmiş gençlerimize yine uluslar arası dış ticaret eğitimi almak istediklerinde mümkünse iş dünyamız ile beraber burs imkanı da sağlayacağız" dedi.

Görüntü dökümü

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-Pekcan'ın salona girişi

-Katılımcıların görüntüleri

-Pekcan'ın konuşması

-Pekcan ve katılımcıların birlikte fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay





