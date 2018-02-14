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THY UÇAĞINA KUŞ ÇARPTI, UÇAKLA PİSTİ PAS GEÇTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () Londra-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı inişi sırasında kuş çarptı. Olay nedeniyle iniş için alçalan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Edinilen...

THY UÇAĞINA KUŞ ÇARPTI, UÇAKLA PİSTİ PAS GEÇTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()
Londra-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı inişi sırasında kuş çarptı. Olay nedeniyle iniş için alçalan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın Londra-İstanbul seferini yapan Boeing 737-900 tipi uçağı, saat 17.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kuş sürüsüne çarptı. TC-JYO kuyruk tescilli uçak, havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Bu sırada iniş için alçalan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kalırken, diğer uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. 

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