THY uçağı türbülansa girdi, 8 yaralı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Tunus seferini yapan Airbus A-330 tipi yolcu uçağı şiddetli türbülansa girince meydana gelen sarsılmadan dolayı 4'ü mürettebat olmak üzere 8 kişi çarpma sonucu hafif şekilde yaralandı.



Tunus'a gitmek üzere 230 yolcusu ile havalanan sabah 10.30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkan TK-661 sefer sayılı Airbus 330 tipi yolcu uçağı, inişine az bir süre kala Tunus hava sahasında türbülansa girdi. Şiddetli türbülans nedeniyle meydana gelen sarsıntıdan dolayı 4 yolcu ve 4 kabin görevlisi kabin içinde koltuklara çarparak hafif şekilde yaralandı.

Uçak Tunus'a güvenli bir iniş yaparken, hafif şekilde yaralanan yolcu ve kabin görevlileri hastaneye kaldırıldı. Olaydan etkilenen bazı yolcularında hastaneye gittiği öğrenildi. İki kabin görevlisi, müşahade altında tutulurken diğer iki kabin görevlisi uçabilir raporuyla taburcu edildi.