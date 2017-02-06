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THY REKLAM FİLMİ SÜPER BOWL FİNALİNDE YAYINLANDI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul Türk Hava Yolları'nın Hollywood starı Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi bu gece Super Bowl finalinin devre arasında yayınlandı. Amerika'da 51. kez düzenelenen Super Bowl finalinde THY'nin yeni reklam...

THY REKLAM FİLMİ SÜPER BOWL FİNALİNDE YAYINLANDI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Türk Hava Yolları'nın Hollywood starı Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi bu gece Super Bowl finalinin devre arasında yayınlandı.

Amerika'da 51. kez düzenelenen Super Bowl finalinde THY'nin yeni reklam yüzü Freeman ile çektiği reklam filmi yayınlandı. Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan finali yaklaşık 188.5 milyon sporseverin izlediği belirtiliyor. Yayıncı kuruluşun 45 saniyelik bir reklam filmi için 5 milyon dolar talep ettiği final karşılaşmasında, THY geçen yıl da "Batman&Superman" reklam kampanyasıyla yer almıştı. Dev final 170 ülkede canlı yayınlandı. Ünlü oyuncu reklam filmi için THY ile 1 milyon 250 bin Euro'ya anlaşmıştı.

Hollywood starı Morgan Freeman, Türk Hava Yolları, uçağının içinde çekilen filmin içinde şunları söylüyor:

"Kimilerimiz keşfedilmenin peşine düşer, heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar. Eğer siz de bizim gibi bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi. Dünya daha büyük. Keşfet"

Görüntü Dökümü:

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-Reklam filmi

 

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